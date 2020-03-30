В Крыму забили тревогу из-за вывоза еды в Россию

"Власти" аннексированного Крыма пожаловались, что цены на продукты на полуострове растут из-за того, что их вывозят в Россию.

Из-за этого аграриев просят ограничить оптовую продажу продукции за пределы Крыма. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил так называемый "вице-премьер, министр сельского хозяйства Крыма" Андрей Рюмшин, передает "Крым.Информ".

Из Крыма в Россию вывозят продукты

"Продукция вывозится сегодня на материк – Краснодар, Ростов, Ставрополье в связи с тем, что Брянск, Курск закрыл часть границ. Сегодня мы просим всех наших сельхозников ограничить оптовую продажу по 20, 40 тонн (фуры заходят за пределы Крыма)", – сказал Рюмшин.

Он добавил, что "правительство Крыма" решило бороться с завышенными ценами на еду в торговых сетях и на рынках. У магазинов обещают отзывать торговые лицензии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму количество заболевших коронавирусом продолжает расти – в пятницу, 27 марта, диагноз подтвердили у 19 человек. Еще 2,3 тыс. крымчан – под подозрением. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците, а сам полуостров уже давно превратился в "заповедник пенсионеров".

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