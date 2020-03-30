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30 марта • обновлено в 13:19
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/ Рынки и компании

В Крыму забили тревогу из-за вывоза еды в Россию

3.1т
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"Власти" аннексированного Крыма пожаловались, что цены на продукты на полуострове растут из-за того, что их вывозят в Россию.

Из-за этого аграриев просят ограничить оптовую продажу продукции за пределы Крыма. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил так называемый "вице-премьер, министр сельского хозяйства Крыма" Андрей Рюмшин, передает "Крым.Информ".

Из Крыма в Россию вывозят продукты

Из Крыма в Россию вывозят продукты

"Продукция вывозится сегодня на материк – Краснодар, Ростов, Ставрополье в связи с тем, что Брянск, Курск закрыл часть границ. Сегодня мы просим всех наших сельхозников ограничить оптовую продажу по 20, 40 тонн (фуры заходят за пределы Крыма)", – сказал Рюмшин.

Он добавил, что "правительство Крыма" решило бороться с завышенными ценами на еду в торговых сетях и на рынках. У магазинов обещают отзывать торговые лицензии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму количество заболевших коронавирусом продолжает расти – в пятницу, 27 марта, диагноз подтвердили у 19 человек. Еще 2,3 тыс. крымчан – под подозрением. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците, а сам полуостров уже давно превратился в "заповедник пенсионеров".

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Цены на продукты Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
продукты Новости Крыма Новости России
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Комментарии
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну, на украине то точно, и маски не в дефиците, и лекарства, и продукты удивительно дёшево стОят...
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Мой господин
Мой господин
Откуда селюки продукты в Крыму,вы же им воду перекрыли и там теперь голод??
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Gordon Yury
Gordon Yury
Мой господин, Ничего удивительного, оккупанты по традиции вывозят с оккупированных ими территорий все, что только можно - это исторический факт, от которого не отвернуться! Интересно только, будут ли вывезенные из крыма продукты давить в эрэфии тракторами - крым же под санкциями? Ну а то, что в провинциальной эрэфии жрать нечего, тоже давно известно... Так что остается московитам завидовать УКРАИНСКИМ "селюкам" черной завистью!
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Перемога скоро
Перемога скоро
Мой господин, чтобы это понять, надо хотя бы одну зиму в кастрюле без шапки на улице проскакать. :)
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