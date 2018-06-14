Из Киева в Одессу за 30 минут: обнародованы подсчеты по Hyperloop

Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.

Соответствующий меморандум был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop, сообщает "Экономическая правда". Со стороны министерства меморандум подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, от Hyperloop - генеральный директор компании Дирк Алборн.

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"Мы сегодня подписали меморандум о сотрудничестве между компанией, которая является крупнейшей в мире по разработке технологий Hyperloop - транспорта нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности и неслыханные технологии. Одним из итогов этого визита является наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих технологий", - сказал в ходе церемонии подписания министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр добавил, что надеется на открытие в ближайшее время RND-центра и дата-центра в Украине, который будет заниматься не только технологией Hyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современных транспортных возможностей мира.

По словам Омеляна, меморандум предусматривает совместную разработку технологий, а также совместный поиск инвесторов этого проекта.

Министр также отметил, что проект должен быть коммерчески успешным. Кроме того, Омелян сказал, что надеется на совместную разработку новых типов управления логистикой.

Как сообщил заместитель главы директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства в восемь раз.

Он отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки. "Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, он будет дешевле, чем самолет и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле", - отметил он.

Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать за 30 минут.

"Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода", – сказал он. В свою очередь, главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Альборн прокомментировал, что цена строительства Hyperloop в Украине может быть ниже, чем в других странах.

"Мы сейчас сотрудничаем с девятью странами. Мы начали строительство Hyperloop во Франции, Тулузе. Также в ОАЭ. Строительство 1 км стоит около 20 млн долл. Цена зависит от многих факторов. Например в Эмиратах песчаная земля, поэтому нужны тоннели. В Украине это может стоить дешевле. Потому что, например, в Америке, Франции, ОАЭ оплата выше", – сказал Альборн.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман позже отметил, что реализация инициативы Hyperloop будет проходить без поддержки правительства Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре выбрано место для скоростной транспортной системы Hyperloop. Строительство тестовой площадки, разработанной Маском, планируется в рамках развития индустриального парка "INNOVATION FORPOST" на Слобожанской проспекте.