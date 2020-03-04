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4 марта • обновлено в 20:27
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/ Рынки и компании

Из 29 только 7 образцов украинского меда оказались качественными

3.1т
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Появились результаты проверки качества украинского меда, которая проводилась в рамках проекта "Стоп фальсификат".

Для лабораторной проверки эксперты выбрали 29 образцов меда, взятых на рынках, ярмарках и в супермаркетах. Из них только 7 оказались полностью натуральным и качественным продуктом, остальные 22 не прошли проверку, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Сиропы и антибиотики: озвучены результаты проверки меда в Украине

rbc.ua

"Из 29 образцов – 22 не прошли проверку, среди которых 5 образцов содержат антибиотик, 12 – сахарные сиропы. Также большинство образцом не соответствуют заявленному сорту меда. Вместе с тем, 7 образцов являются полностью натуральным медом и соответствуют всем критериям качества", – отметил чиновник.

По словам Высоцкого, критической угрозы для людей нет, однако есть другой фактор – введение в заблуждение потребителей.

"Смотря на результаты мы видим, что критических угроз для людей нет. Однако некоторые из образцов показали содержание антибиотиков. Тут нет массового характера, но государство возьмет это под свой контроль", – заверил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среди производимого сливочного масла каждая пятая пачка оказалась фальсификатом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Тег
фальсификат
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Все поддельное. А как кичились своими продуктами. "Усе укосное дешевое и натуральное".
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кактусов Иван, Перефразируя одну слоган, виденный мною в сервис-центре... "Вкусное, дешевое и натуральное. Выберите любые два")
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