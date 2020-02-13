Исторический рекорд: в НБУ заявили о сверхприбылях украинских банков

Украинские банки по итогам 2019 года получили прибыль в размере 60 миллиардов гривен. Это в три раза больше, чем годом ранее.

Это новый исторический рекорд, сообщила первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook в четверг, 13 февраля. "Разочарую критиков, это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ – это всего лишь 12%", – написала Рожкова.

НБУ

Также в Украине уменьшилось количество убыточных банков: с 13 в 2018 до 6 в 2019 году. Лидер по доходам – ​​ПриватБанк, который заработал 32 млрд грн.

Сверхприбыли у банков Рожкова объяснила высокой операционной эффективностью (повышением качества услуг при одновременном снижении затрат) и низкими отчислениями в резервы (за год они уменьшились вдвое с 24 до 12 млрд грн). При этом, по ее словам, еще предстоит повысить операционную эффективность Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Рожкова прогнозирует, что вследствие замедления инфляции будут снижаться процентные ставки банков, а следовательно и их прибыльность. "Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и будут требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты. Но это не отменяет тот факт, что банковский сектор сегодня в отличном состоянии", – считает замглавы НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 июля правление Национального банка Украины снизило учетную ставку на полпроцента – с 17,5% до 17% годовых.

Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

С 1 августа ставка федеральных фондов, регулирующая стоимость долларовых кредитов по всему миру, будет установлена в диапазоне 2-2,25% годовых.

Национальный банк Украины с пятницы, 31 января 2020 года, снизил учетную ставку до 11% годовых.

Национальный банк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки в Украине с 8% до 7% годовых.

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