Glovo будет доставлять IQOS и стики в 11 городах. По большинству направлений – бесплатно

IQOS и Glovo объявили о партнерстве

Glovo и IQOS анонсировали старт партнерства. В понедельник в главном меню приложения Glovo появился новый bubble с иконкой IQOS. А на официальном сайте iqos.ua появилась новость о коллаборации.

Приложение Glovo

В отдельные "шарики" в меню Glovo выносит категории услуг ("Рестораны", "Супермаркеты" и т.д.) или стратегических партнеров. Например, McDonald’s и KFC. Теперь среди партнеров появился кнопка с пиктограммой IQOS и стиков.

"Шарик" IQOS в приложении Glovo

Glovo и IQOS начали сотрудничать во время карантина, чтобы дать возможность большему количеству пользователей покупать стики онлайн с доставкой, а не выходить лишний раз в киоск.

Доставка IQOS и стиков через Glovo работает в 11 городах:

Киев

Харьков

Днепр

Львов

Одесса

Запорожье

Винница

Ивано-Франковск

Полтава

Сумы

Черкассы

В ассортименте есть все виды стиков, все модели IQOS и аксессуары для чистки и зарядки.

Источник: официальный сайт iqos.ua и мобильное приложение Glovo (для iOS или для Android).

Во время карантина большинству бизнесов приходится перепрофилироваться и трансформировать свою операционную модель из оффлайна в онлайн с доставкой.

IQOS пока единственный технологичный бренд, сотрудничающий сGlovo. До этого сервис специализировался на доставках из заведений и супермаркетов. В период карантина популярными также стали доставки из аптек. Возможно, это партнерство станет толчком для расширения и переосмысления бизнес-модели Glovo.

IQOS, в свою очередь, удовлетворяет повышенный спрос на доставки не только с помощью Glovo. На время карантина заказы с сайта IQOS доставляются бесплатно в пределах крупных городов. Стоимость доставки через Новую Почту по Украине тоже компенсирует производитель, потому для пользователей она будет бесплатной.

Справка:

Glovo – сервис доставки вещей с заказом через мобильное предложение. В первую очередь, Glovo доставляет заказы из ресторанов, супермаркетов и аптек. Главные достоинства сервиса – возможность заказать доставку практически чего-угодно (только малогабаритного), получить доставку в течение максимум 2 часов и отслеживать перемещения курьера в режиме реального времени. Glovo запустился в Испании как стартап в 2015 году. Сейчас компания работает в 24 странах.

IQOS – система нагревания табака, менее вредная альтернатива сигаретам, разработанная для курильщиков. IQOS нагревает табак, а не поджигает. За счет этого количество выделяемых вредных веществ сокращается на 95% по сравнению с сигаретным дымом. IQOS работает со специальными стиками HEETS. Стики наполнены натуральным табаком, обработанным по особой технологии специально для нагревания.

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