Инвесторы в "зеленую" энергетику подадут в суд на Украину: к чему это приведет

Инвесторы в возобновляемые источники энергии будут обязаны подать в суд на ГП "Гарантированный покупатель" за невыплаты за произведенную ими электроэнергию.

Об этом заявил шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику в Украине, основатель компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен, передает "Интерфакс Украина". Он подчеркнул, что рассчитывать на позитивный результат исков и получение денег сложно.

Инвесторы в "зеленую" энергетику подадут в суд на Украину

"В ближайшем будущем собственники объектов ВИЭ обязаны будут подать в суд на "ГарПок". Уже сейчас из-за длительных задержек выплат, многим компаниям уже нечем платить проценты про кредитам, зарплаты. Платим только налоги, и то уже не долго сможем это делать. Если мы не будем подавать в суд, то с нас в первую очередь спросят кредиторы", – сказал Стурен.

Он назвал "ГарПок" "пустышкой", арест счетов которой ничего не даст. По словам Стурена, для расчетов нужно будет создавать третью компанию. Это займет много времени и приведет к патовой ситуации, подчеркнул глава компании.

Ранее OBOZREVATEL писал, что инвесторы в сектор альтернативной энергетики просят о встрече с президентом для решения проблемы "зеленого" тарифа.