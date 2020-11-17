Инвесторы "Мотор Сичи" наняли три международные юркомпании для взыскания с Украины $3,5 млрд

Процесс против государства Украина по иску китайских инвесторов "Мотор Сичи" в международном арбитраже будут вести три крупные юридические компании с американскими корнями.

Это следует из официального сообщения на сайте группы DCH, которая в начале августа заявила о начале партнерства с китайской стороной по развитию украинского авиастроения, и в частности, двигателестроительного предприятия "Мотор Сич".

"Три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере $3,5 млрд. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger", — сказано в сообщении DCH.

Привлеченные юридические компании являются лидерами в области международного арбитража. А в числе их партнеров, в частности, такие знаковые юристы как экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США при президенте Джо Байдене.

Отдельного внимания заслуживает Гэри Борн — председатель Группы международной арбитражной практики WilmerHale. Он широко известен как мировой авторитет в области международного коммерческого арбитража и международных судебных разбирательств, по нашей информации, на его разработках базируется большинство двухсторонних и многосторонних межгосударственных соглашений о защите инвестиций и инвесторов.

Напомним, 4 сентября 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре. В этом документе они указывают, что расценивают действия украинской власти в отношении актива инвесторов из КНР как попытку экспроприации их инвестиций. Это противоречит действующему между Украиной и КНР межправительственному Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.