Инвестор Tesla раскрыл лучший способ получить огромную пенсию

Один из основных инвесторов Tesla, Space X и других масштабных проектов Тим Дрейпер рекомендует миллениалам инвестировать в биткоин, чтобы иметь достаточно денег в пенсионном возрасте.

Об этом миллионер сообщил в одном из интервью на американском телеканале, сообщает Вeincrypto. Господин Дрейпер уверен, что современные молодые люди должны строить свою империю, свой бизнес с учетом новых моделей.

Сегодня мир меняется настолько стремительно, что те бизнес-модели, которые использовали бизнесмены 90-х и нулевых годов уже не актуальны и не могут быть использованы начинающими предпринимателями.Тим Дрейпер сравнил современное состояние экономики с автомобилем. Все подходы, которые использовались в построении бизнеса до недавнего времени, – это старый автомобиль, от которого нужно избавляться. Криптовалюты и, в частности, биткоин – это новый автомобиль, управление которым нужно осваивать уже сегодня.

Капитализация криптовалюты выросла до 151,7 млрд долларов

Также Дрейпер углубился в стратегии накопления денег. Он пояснил, что сегодня уже недостаточно просто накапливать сбережения дома или на банковском счету. Такой подход в конечном итоге не принесет дохода миллениалам, так как деньги имеют способность обесцениваться. Те же молодые люди, которые хотят накопить состояние, должны учиться инвестировать. И лучшим инструментом станут криптовалюты и децентрализованные технологии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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