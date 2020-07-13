Эксперт объяснил, кто в Украине сможет претендовать на "инвестиционную няню"

Воспользоваться услугами "инвестиционной няни" смогут и украинские компании. Но тех, кто может попасть под условия программы, в Украине всего несколько сотен.

Для этого нужно иметь годовой оборот свыше 50 млн евро, рассказал UBR старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

По условиям госпрограммы, на "инвестиционную няню" (чиновника, который будет помогать компании налаживать бизнес в Украине) смогут претендовать компании, готовые проинвестировать минимум 30 млн евро и создать по меньшей мере 150 новых рабочих мест.

"Если взять в качестве ориентира компании, у которых необоротные активы уже превышают указанные в проекте 30 млн евро (около 900 млн грн), то, по нашим расчетам на основе данных за 2018 год, таких примерно 200 среди крупных и 300 среди средних. Итого, около 500 компаний. Но эти активы накоплены в течение какого-то, часто продолжительного периода времени. Субъектов, готовых выложить эту сумму на один проект, будет намного меньше", – отметил Горюнов.

Если посмотреть на текущую статистику капитальных инвестиций, то не так много отраслей (из тех, которые подпадают под законопроект), в которых могут реализовываться такие крупные проекты.

Планку в 30 млн в первом квартале 2020-го преодолели:

животноводство;

мясная промышленность;

масложировая промышленность;

черная металлургия;

розничная торговля;

железнодорожный транспорт;

вспомогательная деятельность в транспорте;

мобильная связь.

Все это – традиционные для Украины отрасли с известными бенефициарами. Также могут добавиться машиностроение, другие виды пищепрома и фармацевтика.

Поддержке подлежит не компания, а конкретный инвестиционные проект. Формально, для реализации такого проекта будет специально создаваться юридическое лицо. Поэтому, говорит эксперт, нет причин, по которым этого нельзя будет сделать не только для какого-то бизнес-проекта с нуля, но и, условно, для нового цеха существующего завода.

"Создать ТОВ несложно, сейчас это можно сделать и онлайн. Многие группы и так склонны структурировать свой бизнес в виде множества юрлиц", – отметил Горюнов.

В то же время в президентском законопроекте ничего не говорится о происхождении инвестора – он может быть как иностранным, так и украинским. К тому же их может быть несколько (в одном проекте).

"Так что украинский бизнес сможет получить "инвестиционную няню" и претендовать на предусмотренные законом льготы. Мы даже ожидаем, что среди бенефициаров проекта в первую очередь и будут украинские инвесторы", – добавил Горюнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что законопроект об "инвестиционных нянях" в Раде зарегистрируют в ближайшее время. Также осенью будет открыт Инвестиционный офис, который заменит все госпредприятия в этом направлении при органах власти.

Президент Владимир Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются расследованием экономических преступлений, на единый орган финансовых расследований.

На заседании Национального совета реформ Украины представили законопроект об "инвестиционных нянях".