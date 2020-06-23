В Украине самые низкие цены на хранение газа в Европе: компании начали массово заполнять хранилища

Иностранные компании утроили объем газа, который хранят в украинских хранилищах – до 2,8 млрд кубометров по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом со ссылкой на материал Bloomberg сообщили на странице "Укртрансгаза" в Facebook. Там добавили, что по состоянию на 17 июня европейские площадки были заполнены на 77%, тогда как в 2019 году средний показатель в этот период года составлял 52%.

Для сравнения в "Укртрансгазе" сообщили: если в 2019 году Украину как вариант хранения газа использовали только семь иностранных компаний, то сегодня эта цифра составляет не менее 54 компаний.

"У нас самые низкие цены на хранение газа в Европе и очень привлекательные тарифы на транспортировку голубого топлива", – пояснил генеральный директор "Укртрансгаза" Сергей Алексеенко.

Иностранные компании утроили объем газа, который хранят в украинских хранилищах. (Фото: Facebook / "Укртрансгаз")

В материале Bloomberg сказано, что Украина имеет пустые хранилища объемом около 13 млрд кубометров, что составляет 13% от общей мощности Европы.

"Если спрос на газ будет падать, без украинских хранилищ в Европе не хватит места. Мы ожидаем, что Европа исчерпает записи в хранилищах примерно до конца августа – начала сентября", – сказал аналитик лондонского Bloomberg Intelligence Эльчин Мамедов.

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