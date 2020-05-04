"Индульгенции не было!" Шмыгаль поручил разобраться с работой "Эпицентра" в разгар карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил МВД разобраться со строительными магазинами, в том числе и гипермаркетами "Эпицентр", которые нарушили условия карантина.

Он отметил, что тогровля строительными материалами была и остается запрещенной к 11 мая. Об этом глава правительства сказал на заседании Кабмина в понедельник, 4 мая.

"Разрешение на работу строительных гипермаркетов включало в себя исключительно торговлю медицинскими изделиями, средствами гигиены, средствами связи. Это не была индульгенция, чтобы продавать другие товары и наживаться на карантине", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в свое время были даны четкие разъяснения, какие именно товары могут продаваться и какие подразделения таких магазинов могут осуществлять торговлю товарами первой необходимости.

"Торговля строительными материалами была запрещена и остается запрещенной до 11 мая. То же касается и заведений. Все случаи нарушений сейчас проверяются органами правопорядка, органами санитарно-эпидемиологической безопасности... Небольшой магазин должен работать на равных условиях с гипермаркетами. Не должно быть избранных", – подчеркнул премьер.

Проверили "Эпицентр" и "Новую линию"

По словам главы МВД Арсена Авакова, его ведомство за последние три дня проверило работу 162 супермаркетов, в частности, сетей "Эпицентр" и "Новая линия".

"Сейчас есть протоколы по нарушениям, в том числе 94 – по супермаркетам, 29 – в сети "Эпицентр", 140 – в заведениях общественного питания. В "Эпицентре" и "Новой линии" были случаи, когда торговали мебелью, электроникой, что не предусмотрено условиям карантина. Поэтому будет ответственность", – сказал Аваков.

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