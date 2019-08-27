Индия может лишить Россию многомиллиардного контракта: что известно

Индия при строительстве своих АЭС собирается отказаться от турбинного оборудования российского производства.

Как замену там рассматривают поставки из Японии. Об этом пишет РБК.

В материале сказано, что "Росатом" сейчас строит в Индии АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнад. Первые два энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт были сданы в эксплуатацию в 2014–2017 годах.

"При этом, по данным сайта Корпорации по атомной энергии Индии, в 2018–2019 годах эти блоки были загружены лишь на треть своей мощности. Индийская газета Hindu в ноябре 2018 года писала о приостановках работы из-за технических проблем в турбинном отделении, а также о сверхнормативных остановках на перезагрузку топлива. Источник РБК, близкий к одному из участников проекта, уточнил, что у индийцев были претензии к качеству оборудования, поставленного "Силовыми машинами" (российский производитель турбин, - Ред), – говорится в публикации.

Из-за этого в Индии задумались о выборе в пользу японского оборудования.

"Но речь не идет о замене поставщика турбин для строящихся блоков "Куданкулама" (всего должно быть построено шесть блоков, сейчас готовы два), поскольку все оборудование для них уже законтрактовано. Требование касается новой АЭС с шестью блоками, строительство которой предусмотрено межправительственным соглашением и должно завершиться до 2034 года", – сказано в новости.

Известно, что только два последних блока на строящейся АЭС стоят порядка $4,2 млрд.

wikipedia.org Индийская АЭС "Куданкулам", где недовольны российскими турбинами

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