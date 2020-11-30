Импорт тока из России и Беларуси должен быть запрещен законом, – нардеп

Верховная Рада должна на законодательном уровне запретить импорт электроэнергии из энергосистемы России и Беларуси.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Обращаюсь ко всем депутатам: необходимо принять закон, чтобы запретить импорт электричества из страны-агрессора навсегда и загрузить работой украинские компании", – заявил нардеп.

Экс-глава СБУ добавил, что прошлой зимой Украина закупила у России 1 млрд кВт. ч электроэнергии, что нанесло миллиардные убытки энергетическим и угольным предприятиям.

"Прошлой зимой откуда был импорт электричества в Украине? Из Российской Федерации. Сколько импортировали? Миллиард киловатт. Какие убытки для Украины? За этот год, я говорю вам, будет 80 млрд гривен убытков на энергетическом рынке, это только государственным энергетическим и угольным компаниям. Так откуда же возьмется бюджет, если такие убытки?" – отметил нардеп.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составляли 3 млрд грн.

Импорт был приостановлен на фоне критики, в частности, со стороны президента Владимира Зеленского.

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.