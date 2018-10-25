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/Рынки и компании

Украина может полностью отказаться от импорта газа: озвучена дата

2.7тЧитать материал на украинском

Украина сегодня имеет возможности полностью отказаться от импорта газа и перейти на голубое топливо собственной добычи. Однако сделать это к ранее заявленной дате – 2020 году – вряд ли удастся.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.

"В 2020 году Украина должна была выйти на энергонезависимость. НАК "Нафтогаз" презентовал программу, что будет увеличиваться добыча до 2020 года, будем сами себя обеспечивать. На сегодняшний момент Украина потребляет порядка 32 млрд кубов газа в год, из них мы 16 млрд сами добываем, а остальное импортируем", - отметил эксперт.

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"Если посмотреть на программу-2020, она предполагала, что будет рост добычи. Но по итогам 2017-18 года эти планы остались только планами. Какой-то определенный прирост есть. Но сама добыча - довольно длительный процесс. Когда буровая компания пробуривает скважину, нет гарантии, что именно из этой скважины пойдет газ, она может оказаться пустой. Определенные риски есть", - добавил он.

По словам Дубовского, риски также связаны с отводом лицензий на разработку недр.

"На сегодняшний день правительство приняло решение, что эти спецразрешения будут продаваться на Prozorro-продажах. Есть надежда, что доступ к лицензиям будет у большего количества добывающих компаний. И не только "Нафтогаз" в лице своей дочерней компании "Укргазвидобування" будет бурить, но и частные компании", - пояснил он.

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"Мы надеемся, что пусть и с затяжкой, но Украина выйдет на энергонезависимость", - добавил эксперт.

Как сообщал ObozTV, ранее руководитель проекта USAID Диана Корсакайте заявила, что Украина может легко перезимовать и без импортного газа, если в качестве альтернативы воспользуется методом сжигания отходов.

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Темы
Добыча газаРынок газаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Место
Украина
Объекты
добыча газагазНафтогаз УкраиныНАК "Нафтогаз"Укргазвидобування
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
на кизяк можно уже сейчас перейти, хохлы очень говнистые
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Милые...вы такими темпами от..электричества откажитесь..со свечками будете сидеть...Страна дебилов
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Шур Григорий
Шур Григорий
Начинается осенне - зимний "сезон", когда клоуны становятся ещё смешнее ...
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