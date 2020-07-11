Илон Маск взлетел в рейтинге миллиардов: сколько заработали самые богатые люди мира

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск после последнего обновления рейтинга Bloomberg поднялся на седьмую строчку в списке самых богатых людей мира, прибавив к своему состоянию 6 млрд долларов (его богатство оценили в 70,5 млрд долларов).

Об этом говорится в рейтинге издания. Отметим, в десятке самых богатых людей мира семеро зарабатывают на технологиях. Самый богатый человек мира Джефф Безос основатель и глава интернет-компании Amazon.com (189 млрд долларов), на втором месте один из создателей Microsoft Билл Гейтс (116 млрд долларов) и основатель Facebook Марк Цукенберг (93 млрд долларов).

Рейтинг самых богатых bloomberg.com

Глава SpaseX и Tesla обогнал собственницу L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires и сооснователя Google Сергея Брина.

49-летний Маск владеет пятой частью акций Tesla. Акции компании в 2020-м выросли на 269%

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Tesla готовится к запуску в серию электрического грузовика Semi, прототип которого был представлен еще в 2017 году. Маск разослал своим сотрудникам письмо, в котором заявил, что новинку уже пора отправлять на конвейер, поскольку она готова к производству.

Космический корабль компании SpaceX Илона Маска Crew Dragon с экипажем после успешного запуска вернется на Землю в начале августа.