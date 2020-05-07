IKEA запустила в Украине официальный сайт с ценами

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, запустила в Украине официальный сайт с ценами. Но продажи в магазине в ТРЦ отложены на неопределенный срок из-за карантина.

Об этом сообщил координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус в Facebook. Он добавил, что IKEA подписала договор аренды с ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Позже представитель компании удалил свои посты в Facebook. На уточняющий вопрос OBOZREVATEL он ответил, что официально комментировать тему открытия не может.

IKEA в Украине

"Несмотря на карантин, IKEA Украина планирует запускать интернет-продажи в ближайшее время. IKEA поняла, что украинский покупатель очень гибкий и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине" – написал Иус.

Может ударить по украинским посредникам

Представитель IKEA сообщил, что после запуска официальных продаж через интернет по требованию компании могут начаться блокировки страниц украинских предпринимателей, которые покупают ее товары в Польше и перепродают в Украине.

"Будут блокировать или нет, это все зависит от общего решения мирового (возможно европейского) руководства IKEA. Потому что здесь уже идут "переплетения" на региональных рынках. Мое мнение такое, пока будет только один магазин IKEA в Украине, то смысла блокировать страницы "перепродажников" нет. Один магазин не обеспечит потребностей всех украинских потребителей. Блокировка страниц приведет к серьезному снижению продаж IKEA в Люблине, Кракове, Катовице и в Варшаве, а корзина IKEA одна и никто не хочет считать убытки", – объяснил Иус.

Сайт уже запущен

Он добавил, что компания уже запустила украинскую версию сайта, которую уже заполняют товарами. Возможности их купить пока нет, однако уже указаны цены.

IKEA в Украине запустила официальный сайт

Пример товаров на украинском сайте IKEA

Как сообщал OBOZREVATEL, компания IKEA планирует открыть бизнес в Украине, но в связи с пандемией коронавируса сроки будут изменены.

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