Шведский ритейлер IKEA первый магазин в Украине откроет в августе 2020 года в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Такое предположение высказал глава правления девелоперской компании "Мандарин Плаза" Александр Черницкий, сказано в публикации "Бизнес. Цензор".

Новости IKEA снова перенесла открытие первого магазина в Украине

"Объект наполняем. Есть ряд интересных якорей, с которыми немного притормозили, но сейчас будем ускоряться. Речь, главным образом, идет об IKEA. Идет процесс запуска. Набором арендаторов сейчас занимается сторона Спектора – Colliers International", – сказал Черницкий.

Отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться на открытие магазина IKEA, он сказал: "Думаю, в августе состоится открытие".

Стало известно, когда IKEA откроет первый магазин в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала IKEA планировала открыть свой первый супермаркет в ТРЦ Ocean Mall.

Но из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, компания планировала открыть четыре пункта выдачи заказов площадью около 500 кв. м каждый.

Шведский ритейлер IKEA подписал договор на открытие первого магазина в Украине площадью около 6 тыс. кв м в киевском ТРЦ Blockbuster Mall, который принадлежит Вагифу Алиеву.

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