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25 февраля • обновлено в 17:53
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IKEA откроет первый магазин в Украине в 2020 году: стало известно, где

1.6т
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Шведский ритейлер IKEA первый магазин в Украине откроет в августе 2020 года в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Такое предположение высказал глава правления девелоперской компании "Мандарин Плаза" Александр Черницкий, сказано в публикации "Бизнес. Цензор".

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"Объект наполняем. Есть ряд интересных якорей, с которыми немного притормозили, но сейчас будем ускоряться. Речь, главным образом, идет об IKEA. Идет процесс запуска. Набором арендаторов сейчас занимается сторона Спектора – Colliers International", – сказал Черницкий.

Отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться на открытие магазина IKEA, он сказал: "Думаю, в августе состоится открытие".

Стало известно, когда IKEA откроет первый магазин в Украине

Стало известно, когда IKEA откроет первый магазин в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала IKEA планировала открыть свой первый супермаркет в ТРЦ Ocean Mall.

Но из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, компания планировала открыть четыре пункта выдачи заказов площадью около 500 кв. м каждый.

Шведский ритейлер IKEA подписал договор на открытие первого магазина в Украине площадью около 6 тыс. кв м в киевском ТРЦ Blockbuster Mall, который принадлежит Вагифу Алиеву.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Торговля в интернете
Место
Украина
Тег
IKEA
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
И прапор свой на картинку прижопили. Xoxлизьм, xyле. СУГС, ёпста
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