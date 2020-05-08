IKEA объявила официальные цены в Украине: сколько "накручивают" посредники и как сэкономить

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, вот-вот начнет официальные продажи в Украине. Уже запущен сайт с ценами. Это значит, что украинцы смогут покупать товары известного бренда, не переплачивая посредникам, которые возят их из-за границы.

OBOZREVATEL сравнил цены на сайте IKEA со стоимостью у посредников.

Как выяснилось, накрутка у них может достигать 80-90%, из-за чего, например, набор кухонных полотенец стоимостью 69 грн вам могут продать за 120 грн. В среднем же цены у посредников выше уже официально объявленых в Украине на 20-40%.

Это объясняется тем, что предприниматели, которые продают товары IKEA в Украине, заказывают их преимущественно в Польше (в Люблине, Кракове, Катовице, Варшаве) и привозят с помощью автомобильных служб доставок.

IKEA объявила официальные цены в Украине

Отметим, что официальные продажи на украинской версии сайта бренда еще не начались. Поэтому пока все "козыри" на руках у перекупщиков. Впрочем, если вопрос приобретения товара не является срочным, можно сэкономить, если сравнить их цены со стоимостью на сайте и дождаться старта продаж.

Мебель

Так, в официальном магазине книжный шкаф BILLY стоит 1099 грн. На сайтах посредников его стоимость – 1606 грн.

Такой же шкаф, но вдвое меньший по высоте, на официальном сайте стоит 899 грн, у посредников – от 1303 до 1371 грн.

Стоимость товара на официальном сайте IKEA

Стоимость товара при заказе у посредников

Диван на 2 места KIVIK официально в Украине будет продаваться по 7999 гривен. Его стоимость при заказе из-за рубежа составит от 10090 грн до 11988 грн.

Стоимость товара на официальном сайте IKEA

Стоимость товара при заказе у посредников

Комплект мебели для столовой (белый стол и 4 стула) MELLTORP / TEODORES будет продаваться по 3795 грн. Такой же набор у посредников стоит от 5545 до 6588 грн.

Стоимость товара на официальном сайте IKEA

Стоимость товара при заказе у посредников

Товары для кухни и комнаты

Разница в ценах на более дешевые вещи не такая космическая, но все же ощутима. Например, контейнер для обеда на несколько отделений официально стоит 129 грн. Его цена у посредников – от 152 до 180 грн.

Стоимость товара на официальном сайте IKEA

Стоимость товара при заказе у посредников

Набор из 4 кухонных полотенец ELLY стоит 69 грн. У посредников такой – от 101 до 120 грн (то есть почти вдвое дороже).

Стоимость товара на официальном сайте IKEA

Стоимость товара при заказе у посредников

Декоративный контейнер для горшка с цветами официально стоит 199 грн. Посредники такой продают за 202-240 грн.

Стоимость товара на официальном сайте IKEA

Стоимость товара при заказе у посредников

Настенное зеркало SONGE официально в Украине стоит 1999 грн. У посредников цена на него от 2515 до 2988 грн.

Стоимость товара на официальном сайте IKEA

Стоимость товара при заказе у посредников

Аксессуары

Ручки для мебели HISHULT (2 штуки) на официальном сайте стоят 69 грн. У посредников – от 107 до 120 грн.

Стоимость товара на официальном сайте IKEA

Стоимость товара при заказе у посредников

Набор из фоторамок на 8 фотографий VÄXBO на сайте стоит 249 грн. Такой же товар при заказе у посредников из-за рубежа – от 303 до 360 грн.

Стоимость товара на официальном сайте IKEA

Стоимость товара при заказе у посредников

Как сообщал OBOZREVATEL, IKEA запустила в Украине официальный сайт с ценами. Но продажи в магазине в ТРЦ отложено на неопределенный срок из-за карантина.