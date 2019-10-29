Главная Новости
29 октября • обновлено в 15:39
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Рынки и компании

Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Играть в транзит России придется по правилам Украины

В то время как Еврокомиссия выражает разочарование итогами трехсторонних переговоров по вопросу продления договора о транзите российского газа через территорию Украины, я вижу патовую ситуацию для РФ и всё больше возможностей для диктата своих условий Украиной.

Как известно, российская делегация в ходе переговоров в Брюсселе отказалась идти на уступки, отвергнув предложение украинской стороны, а именно: 10-летний контракт на 90 млрд кубометров газа ежегодно с 60 млрд фиксированного объема и 30 млрд кубометрами "изменяемыми". Кроме того, российская сторона настаивает на мировом соглашении по судебному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", вылившегося россиянам в $2,56 млрд.

Новости
Останкинская телебашня может потухнуть: уже сокращают сотрудников

Между тем, действующий транзитный договор прекращает своё действие 31 декабря и если до этого срока Россия не пойдёт на уступки, то она лишится возможности поставлять минимум 60 млрд кубометров газа в год в ЕС. Ведь "Северный поток-2", который всё ещё не запущен и если будет запущен хотя бы в 2020-м, сможет обеспечить лишь 27,5 млрд кубометров газа в год.

В свою очередь, за девять месяцев этого года через нашу газотранспортную систему в ЕС из России было пропущено 66,31 миллиарда кубометров газа, что на 868,4 миллиона кубометров газа больше, нежели за тот же период 2018 года. В этом году ожидается объем поставленного российского газа в ЕС по украинской ГТС не менее 90 млрд кубометров.

Новости
В России стремительно сокращаются доходы от экспорта нефти и газа

И вот теперь возникает вопрос, насколько долго Россия сможет строить из себя неприступный бастион, имея перспективу потерять прибыль от поставок минимум 60 млрд кубометров газа в год. Прибыль крайне важную и критичную для экономики РФ. Ну и самое главное, насколько твердо Украина будет придерживаться своей позиции в этом споре. Ведь все козыри (и даже больше) на сегодняшний день в наших руках.

Наблюдаем!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Злой одессит Злой одессит
Место
Россия
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" Северный поток - 2
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
6
Смешно
16
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Влажные мечты селюка...:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivanov Igor
Ivanov Igor
" то она лишится возможности поставлять минимум 60 млрд кубометров газа в год в ЕС.". Украина подписала третий энергопакет и поэтому обязана будет выставлять свои транзитные мощности на аукцион. Там Газпром их и купит. Как уже проделывал в Грузии, которая вся из себя независимая тоже думал, что самая умная.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Косоглазый дурачок Коваленка-обдрыссит всё мрии мриет)))))) Ну шо за eбанашка? Хотя теперь уже сотни раз обосравшись в своих прохнозах - куда осторожней обгаживается!))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3

Блоги / мнения

ads pixel