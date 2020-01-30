"Идите в суды!" Милованов назвал топ-5 предприятий с рекордными долгами по зарплате

В Украине 5 предприятий стали рекордсменами по долгами по зарплате. В общей сложности они не выплатили сотрудникам почти 700 млн гривен.

Среди них – шахты, предприятия оборонки и химпрома. Об этом в четверг, 30 января, сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook. По словами Милованова, в ближайшее время он соберет совещание с руководителями этих предприятий, чтобы решить вопрос с невыплатами.

Топ-5 предприятий-должников:

"Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" – 251 млн грн; "Азовобщемаш" – 220,8 млн грн; "Южный машиностроительный завод им. Макарова" ("Южмаш") – 134,3 млн грн; НИИ "Квант" – 52,8 млн грн; Угольная компания "Краснолиманская" – 30,2 млн грн.

Долги по зарплате

Министр попросил людей, которым работодатели должны деньги, не молчать, а давить через профсоюзы и суды.

"Что я прошу сделать человека, которому задерживают зарплату? Во-первых, проверить, есть ли на вашем предприятии профсоюз. Если да – обратитесь с жалобой к нему. Во-вторых, готовьте обращение в суд. Не надо этого бояться, это современный способ защитить себя. В-третьих, обратитесь в Госслужбу по вопросам труда. Этот орган занимается вопросами выполнения работодателями своих обязательств перед работниками. Прежде всего, своевременности выплаты заработной платы и безопасности труда. Обращайтесь к Гоструда с жалобами, и это нам позволит запустить формальный процесс решения вопроса от государства", – написал Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области учительница сельской школы чуть не поплатилась за то, что пожаловалась на невыплату заработной платы.

Во вторник, 21 января, в здании Львовской ОГА лидеры профсоюзов ГП "Львовуголь" устроили протест с требованием выплатить работникам предприятия задолженность по зарплате, которую те не получают с ноября 2019 года.

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