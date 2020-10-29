ICC пожаловалась руководству Украины на НКРЭКУ и призвала провести ее аудит

International Chamber of Commerce (ICC) призвала президента Украины Владимира Зеленского, а также глав правительства и парламента обратить внимание не нарушения в работе НКРЭКУ и провести независимый аудит ее деятельности.

Об этом говорится в копии обращения ICC к политическому руководству Украины.

"Учитывая множественные обращения бизнеса касательно нарушений со стороны регулятора просим вас рассмотреть вопрос некорректной работы НКРЭКУ как учреждения, что не может выполнять свои функции в полном объеме, и найти возможности остановить и не допустить впредь такие нарушения", – говорится в обращении.

ICC призвало украинскую власть провести аудит работы регулятора на предмет нанесения убытков государственным предприятиям "Энергоатом", "Гарантированный покупатель" и "Укрэнерго".

Отдельно международная ассоциация попросила провести расследование действий регулятора, которые повлекли искусственное возникновение задолженности перед инвесторами в ВДЭ.

Также ICC призвала проверить действия НКРЭКУ по предоставлению льгот и преференций отдельным потребителям так называемой зеленой металлургии.

Помимо этого, ICC официально обратилась в Секретариат Энергосообщества с просьбой обратить внимание на работу украинского регулятора и дать рекомендации по выходу из сложившейся кризисной ситуации.

Напомним, ранее подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

Весной 2020 года была создана временная следственная комиссия парламента для выяснения причин энергетического кризиса. Она пришла к выводу, что ответственность за кризис всецело лежит на НКРЭКУ.

Помимо этого, ТСК установила наличие у главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка семейного энергетического бизнеса, что стало причиной начала антикоррупционной проверки НАЗК на предмет конфликта интересов.