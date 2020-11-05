'iBox Банк' снова в игре: как финсектор спас один из крупнейших интернет-банков страны

В 2014 году Национальный банк Украины начал большую чистку банковского сектора. Валерия Гонтарева взялась за очищение банковской системы от неплатежеспособных банков и от банков, которые грешили разного рода схемами.

В начале 2017 года руководство Нацбанка заявило, что очищение системы практически закончено. Банки, которые, по мнению регулятора, нарушали законодательство, были выведены с рынка. В итоге, за период с января 2014 по январь 2017 года число коммерческих банков сократилось почти вдвое: со 180 до 96. А к началу 2020 года в Украине и вовсе осталось 75 банков.

В ноябре 2013 года Forbes написал о том, что глава Наблюдательного совета "Дельта Банка" Николай Лагун принял решение приобрести компанию iBox. Совладельцами iBox были президент "Альфа-Банка" Александр Луканов и бывший директор по корпоративному бизнесу "Альфа-Банка" Евгений Березовский. В марте 2014 года Евгений Березовский сам пришел работать в "Дельта Банк".

В 2015 году Евгений Березовский стал работать с "Агрокомбанком". Он был создан в далеком 1993 году, его владельцами на тот момент являлись Анатолий и Владимир Дроботы, политики и бизнесмены. "Агрокомбанк" изначально специализировался на обслуживании сельхозпредприятий.

Евгений Березовский пообещал братьям Дроботам создать банк в смартфоне (аналог "Монобанка"), завести под банк сеть терминалов Ibox и привлечь капитал.

Собственники решают сменить стратегию и даже название: "Агрокомбанк" становится "iBox банком" и устремляется развивать транзакционный бизнес и электронную коммерцию. Евгений Березовский стал новым партнером и операционным директором банка. В 2017 году Березовский вошел в число его собственников, выкупив долю в размере 6,12%.

В 2018 году бизнес столкнулся с серьезными проблемами: не выдержал рыночной турбулентности. 13 февраля 2018 года авторитетное рейтинговое агентство "Кредит-рейтинг" остановило долгосрочный кредитный рейтинг "iBox банка", таким образом, кредиты, выданные банком Дробота — Березовского, были признаны рисковыми, прогнозировалось, что банк закроется до 2020 года.

Однако, на горизонте появилась финансовая компания Leogaming, счета которой обслуживал "iBox банк". К 2020 году в "iBox банк" для спасения забрасывается десант специалистов из группы Leogaming, в результате чего 6 декабря 2019 года с должности начальника финотдела адвокатской компании "Леопартнерс" в "iBox-банк" приходит Светлана Гармаш, чтобы возглавить управление диллинга. А уже 3 июня 2020 года она становится членом Правления и переходит на ключевой департамент — казначейства и финансовых операций. В "Леопартнерс" Светлана пришла с аналогичной позиции в ФК "Леогейминг", где отработала почти год.

Также на должность руководителя департамента маркетинга назначается коммуникационный менеджер компании "Леогейминг" Максим Сорокин.

С их назначением начинается интенсивное оздоровление "iBox-Банка". 17 марта 2020 года акции совладельца "iBox Банка" Евгения Березовского в размере 9,33 млн грн были проданы на фондовой бирже ПФТС.

А 1 июня по согласию сторон отправляется в отставку глава правления Галина Хейло, проработав на этой должности с 2017 года. На ее место и.о. предправления банка назначается Заряна Кивак, которая ранее работала в подразделении финмониторинга и была членом правления.

И уже в августе "iBox банк" смог погасить долг Национальному банку Украины в размере 40 млн грн. Отметим при этом, что за первые 6 месяцев текущего года размер чистых активов банка превысил 1,5 млрд грн, что вдвое больше показателей первого полугодия 2019 года.

На своем сайте "iBox банк" позиционирует себя как универсальный банк, который предоставляет стандартный набор услуг населению и украинским компаниям. Размещает депозиты, выдает кредиты, сдает в аренду сейфы и так далее.

Исходя из отчетности, банк работает преимущественно с корпоративными клиентами: доля кредитов бизнеса в кредитном портфеле банка превышает 90%, а объем средств юрлиц на депозитных и текущих счетах достигает 83% всех обязательств банка.

При этом в структуре дохода "iBox банка" преобладают комиссионные доходы. Их доля в общем заработке — 70%. В такой модели бизнеса нет ничего нового: транзакционные банки существуют во многих странах как на просторах СНГ, так и в Евросоюзе.

Платежную систему Leo Национальный банк Украины зарегистрировал 3 января 2017 года. В мае 2019 года система получила статус международной, а в феврале 2020 года оператор системы в лице "Леогейминг Пей" получил валютную лицензию.

По данным YouControl, долей 65% в ФК "Леогейминг Пей" владеет Алена Шевцова, она же и директор компании.