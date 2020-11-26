Коммерческий банк IBOX Bank открыл три новых отделения в ноябре 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба банка. Новые отделения запущены в трех крупных городах:

3 ноября, Львов: ул. Щирецкая, 36, ТПК "Южный";

20 ноября, Одесса: переул. Староконный, 6;

25 ноября, Днепр: ул. Воскресенская, 17.

Теперь во Львове и Одессе насчитывается по два отделения банка, а в эту среду Айбокс Банк начал работать и в Днепре.

"Несмотря на курс в диджитал-трансформацию, которую мы успешно внедряем в этом году, Айбокс Банк активно работает с корпоративным клиентами, которые предпочитают обслуживание в отделениях, а не дистанционные решения. Банк давно планировал начать работу в Днепре и уже имеет большие планы на плодотворное сотрудничество в этом городе", – подчеркнула в.и.о. главы правления IBOX Bank Заряна Кивак.

Отделения будут предоставлять весь спектр банковских услуг, обслуживая частных и юридических лиц. Открытие депозитов, а также оформление и обслуживание платёжных карточек ведется в новых отделения Львова и Днепра.

"Кроме очевидных преимуществ для физических и юридических лиц, которые мы можем предоставить, для банка крайне важно иметь представительства во всех городах-миллионниках и областных центрах. Поэтому открытие отделений сейчас – сигнал для всех наших клиентов, что банк успешно работает, несмотря на вызовы 2020 года", – рассказала начальник управления банковской сетью IBOX Bank Людмила Козий.

Напомним, на прошлой неделе IBOX Bank запустил интернет-эквайринг для бизнеса и получил награду Milestone Achievement на Mastercard Day 2020. Эти достижения стали результатом ребрендинга и новой стратегии развития банка, за которые 28 октября международный финансовый клуб "Банкиръ" признал Айбокс Банк лучшим транзакционным банком 2020 года.