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3 сентября • обновлено в 14:34
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"Под издевательские аплодисменты мира": Фарион разозлилась из-за реформы Кабмина

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Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион резко выступила против идеи правительства Алексея Гончарука продавать землю иностранцам.

Она назвала это "национальным самоуничтожением", а Украину – "эпицентром янычарства". Такой пост известная националистка сделала у себя в Facebook.

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"Это хуже, чем большевизм. Доморощенные манкурты и янычары. Еще в знаменитом Литовском уставе были две базовые максимы: иностранцу ни правительства, ни земли не давать. "Славных прадедов великих правнуки поганые". И эта дрянь благословенная на выборах именно такими же. Это национальное самоуничтожение под саркастические и издевательские аплодисменты всего мира. Нация, сама вынародовлюет себя с собственной земли. Эпицентр янычарства - это теперь Украина", – высказалась Фарион.

Ирина Фарион раскритиковала слова Гончарука

Ирина Фарион раскритиковала слова Гончарука

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине решили допустить иностранцев к рынку земли, когда будет запущена реформа. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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Темы
Рынок земли в Украине Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персоны
Ирина Фарион Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
рынок земли
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Какая разница в том,чья будет земля и кто будет руководить хозяйством и платить налоги- герр Ганс или бывший депутат Рады Мыкола Свынарчук ? Ганс законопослушен, имеет хорошую технику, внедрит передовые технологии и даст нормальную зарплату, Мыкола загубит все на корню, потому как он-Мыкола. Ответ очевиден-землю нужно разрешить продавать, от этого выиграет и государство,и работник, и хозяин земли. А сидеть,как собака на сене и гавкать,как фарионша-проку мало.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Первый раз в жизни согласна с фарионихой. Продавать землю иностранцам даже пэдро не додумался. Совсем, видать, до ручки довела Украину поддержка "всего мира".
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