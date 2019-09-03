"Под издевательские аплодисменты мира": Фарион разозлилась из-за реформы Кабмина

Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион резко выступила против идеи правительства Алексея Гончарука продавать землю иностранцам.

Она назвала это "национальным самоуничтожением", а Украину – "эпицентром янычарства". Такой пост известная националистка сделала у себя в Facebook.

"Это хуже, чем большевизм. Доморощенные манкурты и янычары. Еще в знаменитом Литовском уставе были две базовые максимы: иностранцу ни правительства, ни земли не давать. "Славных прадедов великих правнуки поганые". И эта дрянь благословенная на выборах именно такими же. Это национальное самоуничтожение под саркастические и издевательские аплодисменты всего мира. Нация, сама вынародовлюет себя с собственной земли. Эпицентр янычарства - это теперь Украина", – высказалась Фарион.

Ирина Фарион раскритиковала слова Гончарука

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине решили допустить иностранцев к рынку земли, когда будет запущена реформа. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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