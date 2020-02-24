План по доходам бюджета Украины в 2019 году не был выполнен на 37,8 млрд гривен. Это худший результат с 2015 года.

Об этом заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, комментируя отчет о работе правительства в 2019 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

По словам Пацкана, в отчете правительства отмечено, что выполнение утвержденного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" показателя доходной части государственного бюджета составило 99,1%.

Бюджет Украины

"Однако выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств, составило 96,3%. Невыполнение плана доходов на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшения доходов государственного бюджета на 20,1 млрд гривен", – сказал руководитель Счетной палаты.

Также он отметил, что доходную часть госбюджета удалось наполнить за счет заранее оплаченных налогов. "Например, в декабря 2019 года сумма наперед уплаченных налогов увеличилась на 9,4 млрд гривен. В декабре 2018 показатель был 3,9 млрд грн", – отметил Пацкан.

Он подчеркнул, что основная причина невыполнения доходов – низкое качество макроэкономического прогноза, о чем Счетная палата неоднократно отмечала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года выполнение плана доходов в государственный бюджет составило 78,54%, что является одним из худших показателей за всю историю независимой Украины.

Ранее экономист Владимир Компаниец сообщил о буме торговли в Украине. По итогам 2019 она выросла на 10,5%, а индекс физического объема оборота розничной торговли составил 112,5%.

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