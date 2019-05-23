"Хрущевки" снесут по новому закону: что ждет украинцев

В Украине, если не начать снос или капитальный ремонт "хрущевок", уже через считанные годы половина семей может остаться без жилья.

Профильное министерство разработало законопроект, который через несколько лет должен запустить процесс массовой реновации. О том, как будет проходить снос и кому придется самостоятельно решать проблему – в материале OBOZREVATEL.

"Хрущевки" будут сносить по-новому

Проходные комнаты, крохотная кухня, низкие потолки и устаревшая проводка – в таких условиях живут миллионы владельцев "хрущевок" в Украине. Некоторые дома "уже не спасти", другие еще несколько лет назад нужно было ремонтировать и уже совсем скоро они присоединятся к "безнадежным" зданиям.

В России "хрущевки" решили сносить, в Польше – модернизировать, а в Украине нет денег ни на первый, ни на второй вариант. Более того, до сих пор нет и рабочего закона. То, что еще в 2006-м приняли нардепы, на деле оказалось невыполнимым. Сейчас, если какой-либо застройщик вдруг захочет на месте вашей старой пятиэтажки построить большое 9-этажное здание и выделить для вас квартиру побольше, ему придется получить согласие у 100% жильцов. И если 90-летняя соседка откажет, накроется вся реконструкция.

Хрущевки в Украине pixabay

Как будет проходить реконструкция по новому закону:

75% жильцов должны дать согласие:

реконструкцию должны поддержать местные депутаты;

определить, какая будет площадь нового жилья, должна местная власть;

на время строительства жильцов могут отселять либо в новый дом, либо во временное жилье.

Проблема старого жилья в первую очередь должна волновать его владельцев, уверен риелтор Максим Бабуряк. Большинство украинцев квартиры получили бесплатно, вместе с тем и обязательство содержать его. В платежах за содержание дома капитальный ремонт не включен, поэтому, по идее, каждые 10-15 лет украинцы должны были сами собирать шестизначные суммы для ремонта или замены лифтов, утепления стен, реконструкции, укрепления, замены окон в подъездах и т.д.

Бабуряк уверен, что эпоха "хрущевок" доживает свои последние годы. В обозримом будущем львиную долю таких домов нельзя будет не отремонтировать, не продать. "Современные нормы строительства предполагают совсем другую нагрузку, совсем другой расход электроэнергии, места для парковки, энергоэффективность. То, что такие дома морально устарели, не вызывает сомнений. Но это не главная проблема. Главное – уже закончился срок эксплуатации. Жилье может стать аварийным", – поясняет эксперт.

Минрегионстрой, чтобы исправить ситуацию, разработал новый законопроект. Главное новшество – чтобы снести старый дом больше не нужно разрешение всех жителей, достаточно 75%. Именно такую норму просили в Конфедерации строителей. В комментарии OBOZREVATEL они также отметили: по старому закону работать невозможно.

Кварталы с хрущевками строились с местом для стартового дома. То есть еще тогда архитекторы предполагали, что дом вскоре придется сносить. А чтобы переселить его жильцов, оставили место рядом. Для первого дома. Застройщикам проводить реконструкцию одного дома не выгодно, если перестроить квартал, и денег можно будет заработать больше, и инфраструктуру в указанном районе заменить.

Снос хрущевок pixabay

"У нас в законодательстве на сегодняшний день прописано, чтобы 100% согласны были, мы предлагаем 75%, иначе это фактически невозможно сделать", – пояснил замминистра Лев Парцхаладзе. Также он добавил: изменили еще одну старую норму, согласно которой переселять семьи должны были в квартиры в 1,5 раза больше по площади. Это якобы нарушало все бизнес-модели. Согласно новому законопроекту, местная власть сама будет определять коэффициент. Причем он может отличаться, зависимо от того, где проводят реконструкцию.

"На Крещатике может быть один коэффициент, на Виноградаре – другой", – привел пример Парцхаладзе

Что еще изменит новый закон:

учитывает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только 5-этажек;

определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

расширяет перечень возможных источников финансирования проектов;

определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе;

совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья;

предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции, максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы.

Кто может первым попасть под программу

В ближайшие годы в Украине необходимо снести каждый второй квадратный метр жилья. Это около 1 млрд кв.м, рассказал на круглом столе о проблемах реконструкции исполнительный директор строительной палаты Анатолий Дронь.

Реконструкция начнется спустя 3-4 года после принятия описанного выше закона, планируют в Кабмине. Правда, когда именно примут законопроект и не захочет ли новый состав правительства "доработать" документ – не известно.

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Уже сейчас только официально признали аварийными 75 млн квадратного метра жилья. Для примера, в Киеве "устарели" 3055 многоэтажных домов. А это больше 211 тыс. квартир.

Однако, если документ все-таки удастся принять в 2019-м, уже через несколько лет в стране может начаться масштабная реконструкция кварталов. Для многих застройщиков такая возможность может быть шансом получить дорогостоящую землю в черте крупных городов.

Но и после проблема останется. Если в Киеве, Одессе и других крупных городах проблем с поиском застройщиков не будет, то в небольших населенных пунктах, где нет такого спроса на жилье, низкие цены на квартиры и соизмеримо высокая стоимость строительства, ситуация не изменится.

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