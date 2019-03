"Хотим компенсацию": Коломойский рассказал, вернет ли ПриватБанк

Бизнесмен Игорь Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсацию за национализацию ПриватБанка. При этом он опровергает информацию о выводе из финучреждения $5,5 млрд.

"Что касается возврата ПриватБанка или возмещения ущерба за то, что его забрали, это вопрос бизнеса и прагматизма. Не стоит цель вернуть ПриватБанк обратно. Стоит задача – первое – назвать виновных и всему миру показать, чем они занимались, очистить свое имя. А второе – получить возмещение ущерба за то, чем они занимались, и что сделали по отношению к нам, как к акционерам ПриватБанка", – заявил Коломойский в интервью "Униан".

"А то, что мы хотим получить моральную и материальную компенсацию за то, что они сделали, это да", – добавил бизнесмен.

В то же время Коломойский опроверг информацию о том, что перед национализацией из банка вывели $5,5 млрд. Якобы если эти деньги кто-то найдет, он "готов их вернуть".

"Проводки, все движение денег, все корреспондентские счета, все это было и есть у Национального банка, у украинского финмониторинга, все это есть у Центрального банка Кипра. И видно, что деньги никуда из банка не уходили. А если уходили, то в современном мире они куда-то должны были дойти. И учитывая тот уровень скандала, который существовал и существует вокруг ПриватБанка, естественно, все остальные институции могли включиться и помочь их найти. Но раз этого нет, то деньги не покидали ПриватБанк", – заявил экс-владелец банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

