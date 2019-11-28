"Пусть отвечает за свои слова!" Криклий отреагировал на скандальное заявление Клитиной

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обвинил своего экс-зама Александру Клитину во лжи из-за ее слов в переписке с пранкером "Джокером" о влиянии олигархов на министерство.

Также он объяснил, почему между ним возник конфликт и почему он хотел ее уволить. Об этом он сказал в интервью УНИАН. В частности, Криклий встал на защиту директора Проектного офиса по вопросам государственно-частного партнерства Тараса Бойчука.

"Вообще, я его не назначал. Его выбирал Всемирный банк и IFC, потому что они полностью финансируют проектный офис, руководителем которого является Бойчук. Оскорблять его и команду, на мой взгляд, несправедливо. К проекту у меня нет претензий. Пусть Клитина отвечает за свои слова", – сказал Криклий.

Криклий отметил, что Клитина, пытавшаяся занять пост министра, делала это недопустимыми методами (клеветой на других). При этом к ее работе были вопросы.

"Клитина отвечает за евроинтеграцию. Когда я пришел, мы имели 24 процента выполнения плана относительно ассоциации с ЕС. Сейчас - 40 процентов. То есть за два месяца мы продвинулись намного больше, чем за три года. Но это все равно мало, у нас много евроинтеграционных законопроектов, и я просил, чтобы она сосредоточилась исключительно на этом. А Клитина хотела заниматься всем и сразу. Мой опыт говорит, что когда человек выполняет много различных задач, то это не дает положительного результата", – сказал Криклий.

Криклий рассказал о Клитиной

Как сообщал OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заподозрив троллинга.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновнице.

Клитина дала брифинг, на котором назвала слухи о себе провокацией и доказательством своей честности.

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