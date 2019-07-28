Хороших новостей нет: в МВФ предупредили о масштабных проблемах

МВФожидает замедления роста экономики и масштабных проблем в связи с торговыми войнами между США и Китаем.

Такой прогноз эксперты Фонда опубликовали в июльском обзоре мировой экономики. Еще в апреле в МВФ ожидали темпы роста мировой экономике на уровне 3,5% и уже тогда говорили, что это чуть ли не худший за 10 лет результат. Сейчас ситуация ухудшилась – ждут рост всего в 3,2% в этом году.

Виноват американский президент Дональд Трамп. Конфронтация между МВФ и лидером США продолжается негласно уже длительное время. Теперь же аналитики Фонда заявили: американцы повысили тарифы на импорт из Китай, китайцы нанесли зеркальный ответ. Но цепочки поставок – под угрозой, напряженность дестабилизировала цены на энергоресурсы (кстати, из-за дешевого газа на мировых рынках, снижаются цены и в Украине). И все это не могло не повлиять на мировую экономику.

МВФ Укрінформ

"Глобальные цепочки поставок технологической продукции находились под угрозой в связи с перспективами санкций США, сохранялась неопределенность, обусловленная "брекситом", а усиливающаяся геополитическая напряженность дестабилизировала цены на энергоносители", – пишут в отчете.

Компании и домохозяйства (а проще говоря, простые потребители) в условиях отсутствия стабильности и из-за рисков не делают крупных покупок и инвестиций. Боятся. Снижается спрос – падают объемы производства – замедляется экономика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о проблемах с бюджетом Украины из-за налоговой и таможни, которые перечислили на 28 млрд меньше, чем планировалось. Ситуацию спас только Нацбанк.

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