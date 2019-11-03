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3 ноября • обновлено в 16:44
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"Хорошие соседи": в ЕС приготовили очередную подлость с санкциями против России

1.2т Читать материал на украинском

Некоторые норвежские политики потребовали отмены антироссийских санкций, потому что считают россиян "хорошими соседями".

Глава губернского совета административно-территориальной единицы страны Финнмарка Рагнхильд Вассвик написала в своей статье для издания iFinnmark, что ограничения против РФ бьют по норвежскому бизнесу.

"Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Мы задаем им и критические вопросы. Но здесь, на севере, мы воспринимаем россиян как друзей и соседей. Конечно, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями", – отметила политик.

Рагнхильд Вассвик

Рагнхильд Вассвик

ifinnmark

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Она добавила, что норвежцы следят за всеми действиями РФ, понимают и признают, что большая политика также должна иметь последствия.

"Тем не менее я оставляю за собой право быть критически настроенной и сомневаться, способствуют ли эти санкции чему-либо позитивному. Работают ли они", – добавила она.

В Норвегии заступились за Россию

В Норвегии заступились за Россию

Как писал OBOZREVATEL, 14 октября Европейский Союз продлил до 16 октября 2020 года санкции в отношении России за распространение химического оружия. Речь идет об ограничительных мерах касательно 9 физических лиц. Из них пять связывают с сирийским режимом. Еще четверо, по данным ЕС, причастны к отравлению Скрипалей.

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Место
Норвегия
Тег
санкции
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Таев Иван
Таев Иван
Анаконда в действии. Кастрюли! Нужно терпеть! Скоро Гаага, кава в венской опере и контрибуции...
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Весьмирснами я так понимаю уже не актуально? Очередной виток колеса генотьбы. Осень для Украины явно не задалась. :)))
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Весьмирснами я так понимаю уже не актуально? Очередной виток колеса генотьбы :)) что то осень у 404 явно не задалась.
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