Ходаковский признался, как в 2014 году сколотил ОПГ и занимался бандитизмом в "ДНР"

"Полевой командир ДНР" Александр Ходаковский признался, что в 2014 году террористы на оккупированных территориях занимались грабежом и вымогательством у бизнеса.

За "крышевание" боевикам, к примеру, платили Донецкая табачная фабрика и завод по производству водки "Олимп". На интервью Ходаковского, данное пропагандисту "ДНР" Геннадию Дубовому, обратил внимание блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы, грубо говоря, "крышевали" их. А они это кто? "Амадей", единственная в Донецке табачная фабрика. Это самые доходные направления бизнеса. "Олимп", какие-то макеевские водочники. То есть, все самые "жирные куски", востребованные при любых обстоятельствах, в любом экономическом состоянии, кризис или не кризис", – сказал Ходаковский.

Казанский обращает внимание, как запросто Ходаковский признался, что занимался бандитизмом.

"Вот не надо ничего придумывать и очернять. Один из лидеров "ДНР" открытым текстом рассказывает, как сколотил ОПГ и занимался вымогательством у донецких предпринимателей. При чем, сравните это с тем, что они рассказывали в 2014 году. Помните, как они рассказывали, что это война за идею, никто им ничего не платит, это все бескорыстно? А теперь вот оно как все повернулось!", – сказал Казанский.

По словам Ходаковского, один только Донецкий ликеро-водочный завод "Олимп" платил ему и его боевикам $90 тыс в месяц.

"Самое интересное, что бывший владелец завода Павел Климец, а он бывший народный депутат от "Партии регионов", с весны 2019 года сидит в тюрьме. А попал он туда, потому, что поехал в Москву решать судьбу своих отжатых предприятий. И попытался дать взятку. То есть, россияне отблагодарили Климца за поддержку боевиков Ходаковского тем, что сначала "отжали" его активы, а потом упекли его за решетку. Хороший урок всем нашим любителям России", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" отобрали здание, которое принадлежало Донецкой академии парикмахерского искусства – филиалу Киевского института культуры.

На территории ОРДЛО наступила экологическая катастрофа: из-за того, что боевики уничтожили систему откачки воды из шахт, в регионе начали стремительно мелеть реки и водохранилища.

Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.

"Полевой командир ДНР" Александр Ходаковский похвастал, что "отжал" несколько грузовиков, асфальтоукладчиков и экскаваторов, которые террористы обнаружили на одном из пустырей в центре Донецка.

Украинские предприниматели, чей бизнес сохранился в "ДНР", оказались даже в худшем положении, чем те, которые потеряли все и выехали с оккупированных территорий.