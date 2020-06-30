В Гидрометцентре сказали, будет ли урожай в 2020 году

В Украине несмотря на погодные аномалии – сильные засухи и проливные дожди в разных регионах страны – 2020 год будет урожайным – ожидается 72,4 млн тонн зерновых.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. "По нашим подсчетам, Украину ждет достаточно приличный урожай зерновых – 72,4 млн тонн. Хлеба хватит и нам, и на экспорт. Все будет очень хорошо", – сообщила она.

По словам синоптика, погодная ситуация в текущем году более благоприятна, чем в предыдущие годы. "Очень хорошие погодные условия для такой важной в зерновом балансе культуры как кукуруза", – добавила она.

В то же время синоптик констатировала, что в регионах, пострадавших от наводнений – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – могут возникнуть проблемы с урожаем.

"Велика вероятность того, что будет стекание зерна, урожай будет невысоким. Несмотря на проливные дожди, на западе Украины постоянно сохранялся повышенный температурный фон. Большое количество влаги, испарение, высокая относительная влажность воздуха приводит к развитию грибковых заболеваний растений, распространению вредителей", – пояснила синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, в прогнозе Института аграрной экономики говорится о том, что в 2020 году украинские аграрии могут собрать рекордный урожай гречки и гороха. Производство гороха превысит показатель 2019 года на 20% и составит 687,4 тыс. тонн, а гречки возрастет на 13,3% – до 96,4 тыс. тонн.