Хищения в оборонке: ГПУ пришла с обысками в Кабмин

Сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ проводят обыски в служебных помещениях Кабмина в связи с делом о расхищении средств в оборонной сфере.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Там уточняют, что речь идет о схеме при заключении международного контракта.
"Сотрудники Департамента контрразведки СБУ выявили факты завладения денежными средствами в сумме более $6,7 млн при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения", — говорят в ГПУ.
Кроме Кабмина, обыски также идут в служебных помещениях Госпогранслужбы, ГФС и на госпредприятии "Спецтехноэкспорт". Как сообщается, обыски направлены на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей из России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал пятый президент Петр Порошенко.
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
В финальной части расследования журналисты сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №10248, который предусматривает ликвидацию "Укроборонпрома".
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