Хищения в оборонке: ГПУ пришла с обысками в Кабмин

Сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ проводят обыски в служебных помещениях Кабмина в связи с делом о расхищении средств в оборонной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Там уточняют, что речь идет о схеме при заключении международного контракта.

"Сотрудники Департамента контрразведки СБУ выявили факты завладения денежными средствами в сумме более $6,7 млн при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения", — говорят в ГПУ.

Кроме Кабмина, обыски также идут в служебных помещениях Госпогранслужбы, ГФС и на госпредприятии "Спецтехноэкспорт". Как сообщается, обыски направлены на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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