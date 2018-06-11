Хищение в "Ощадбанке": топ-менеджера отдадут под суд в Киеве

Киевской местной прокуратурой №6 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора казначейства АО "Ощадбанк" по факту злоупотребления служебным положением, причинившее ущерб на сумму свыше 16,7 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает прокуратура Киева.

Досудебным расследованием установлено, что в период с марта по апрель 2012 года AT "Ощадбанк" приобрел у Министерства финансов облигации внутреннего государственного займа (далее - ОВГЗ) в количестве 900 тыс. штук на общую сумму более 913 млн грн.

Однако, выяснилось, что за день до уплаты купонного дохода по указанным ОВГЗ директор "Ощадбанка", злоупотребляя своим служебным положением, осуществил продажу 250 тыс. облигаций в пользу частного банка "Банк3/4" и оффшорной компании "Gasterral Trade limited" (Кипр) . В результате государственное акционерное общество недополучил оболее 16,7 млн грн прибыли от операций с ОВГЗ.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено. Обвинительный акт по ч. 2 ст. 364 УК Украины в отношении указанного лица 07.06.2018 направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта СБУ и прокуратура уличили топ-менеджера "Ощадбанка" в хищении 16,7 млн грн.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту хищения должностными лицами государственного "Ощадбанка" денежных средств при осуществлении закупок. Речь идет о приобретении банком вычислительных машин, частей, приборов к ним, и программного обеспечения по завышенным ценам.