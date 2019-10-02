Хартманн, Федорив, Куницкий: зачем “Бизнес-Конструктор” их собрал вместе

Международная образовательно-консалтинговая компания “Бизнес-Конструктор” анонсировала самое масштабное событие 2019 года для бизнесменов в Киеве — саммит визионеров и футуристов бизнеса “Бизнес-тренды 2020”.

“Тренды на рынке быстро меняются: либо вы идете в ногу с ними, либо отстаете.” — такой главный месседж заявлен на официальном сайте мероприятия.

По словам организаторов, это масштабное мероприятие разложит по полочкам наиболее перспективные стратегии развития бизнеса в условиях предстоящих изменений. Более 1000 предпринимателей соберутся вместе,чтобы обсудить тренды, тенденции, возможности и угрозы для развития бизнеса в 2020 году. Как нужно модифицировать свой продукт,чтобы быть в тренде? Как компании быть привлекательной для инвестиций нового поколения? Какие мировые тренды бизнеса уже завтра станут реалиями Украины?

Чтобы найти ответы на все эти вопросы, “Бизнес-Конструктор” собирает на одной сцене топовых визионеров бизнеса нашей страны, чтобы углубиться в анализ тенденций и найти ответ на вопрос,который волнует всех: “Что же ожидать от предстоящего 2020 года?”. Спикеры саммита — это бизнес- футуристы,которые всегда на шаг впереди всех изменений! Пока что стала известна только часть спикеров,которые являются настоящими акулами мирового бизнеса:

Оскар Хартманн — серийный предприниматель, инвестор, филантроп, спортсмен;

Андрей Федорив — основатель и СЕО FEDORIV GROUP, креативной инвестиционной компании;

Кирилл Куницкий — бизнесмен, основатель международной образовательно-консалтинговой компании “Бизнес-Конструктор”, автор комплексной методологии по систематизации бизнеса.

По информации из проверенных источников, организаторы ведут переговоры еще с громкими трендсеттерами,новаторами и бизнес-ангелами,которые на своей практике из года в год доказывают, как быть на рынке всегда №1!

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