Главная Новости
2 октября • обновлено в 11:21
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Хартманн, Федорив, Куницкий: зачем “Бизнес-Конструктор” их собрал вместе

594 Читать материал на украинском

Международная образовательно-консалтинговая компания “Бизнес-Конструктор” анонсировала самое масштабное событие 2019 года для бизнесменов в Киеве — саммит визионеров и футуристов бизнеса “Бизнес-тренды 2020”.

Хартманн, Федорив, Куницкий: зачем “Бизнес-Конструктор” их собрал вместе

“Тренды на рынке быстро меняются: либо вы идете в ногу с ними, либо отстаете.” — такой главный месседж заявлен на официальном сайте мероприятия.

По словам организаторов, это масштабное мероприятие разложит по полочкам наиболее перспективные стратегии развития бизнеса в условиях предстоящих изменений. Более 1000 предпринимателей соберутся вместе,чтобы обсудить тренды, тенденции, возможности и угрозы для развития бизнеса в 2020 году. Как нужно модифицировать свой продукт,чтобы быть в тренде? Как компании быть привлекательной для инвестиций нового поколения? Какие мировые тренды бизнеса уже завтра станут реалиями Украины?

Чтобы найти ответы на все эти вопросы, “Бизнес-Конструктор” собирает на одной сцене топовых визионеров бизнеса нашей страны, чтобы углубиться в анализ тенденций и найти ответ на вопрос,который волнует всех: “Что же ожидать от предстоящего 2020 года?”. Спикеры саммита — это бизнес- футуристы,которые всегда на шаг впереди всех изменений! Пока что стала известна только часть спикеров,которые являются настоящими акулами мирового бизнеса:

  • Оскар Хартманн — серийный предприниматель, инвестор, филантроп, спортсмен;

  • Андрей Федорив — основатель и СЕО FEDORIV GROUP, креативной инвестиционной компании;

  • Кирилл Куницкий — бизнесмен, основатель международной образовательно-консалтинговой компании “Бизнес-Конструктор”, автор комплексной методологии по систематизации бизнеса.

По информации из проверенных источников, организаторы ведут переговоры еще с громкими трендсеттерами,новаторами и бизнес-ангелами,которые на своей практике из года в год доказывают, как быть на рынке всегда №1!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel