Харьков слил окружению беглого агента ФСБ более 100 миллионов на метро

Харьковский метрополитен заключил соглашение с ООО "Ваго-Рев", входящим в сферу влияния депутата местного горсовета Максима Мусеева, которого СБУ обвинила в работе на ФСБ.

Речь идет о соглашении на услуги по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава на 109,8 млн гривен, сообщают "Наші гроші".

В частности, коммунальное предприятие Харькова заказало плановые виды ремонта и техобслуживания для 326 вагонов метро разных моделей. Услуги будут предоставляться в электродепо "Салтовское" и "Московское". В зависимости от модели вагона на заработную плату пойдет до 5%, а на прибыль – до 12% стоимости услуги.

Закупку провели по переговорной процедуре. При этом торги дважды отменяли из-за недостатка участников, потому что на них приходил только "Ваго-Рев". Цена неконкурентного соглашения на 0,2% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Правоохранители подозревают "Ваго-Рев" в получении средств за фиктивные ремонты вагонов харьковского метрополитена.

В частности, проверяется возможная растрата главных подрядчиков коммунального предприятия – ООО "Ваго Рев", ООО "Системы прогрессивной очистки", ООО "Специализированный "Проектно строительный монтажный поезд-753".

Фирмы "Ваго Рев", "Системы прогрессивной очистки" и "СПБМ Поезд-753" входят в сферу влияния Мусеева. В октябре 2018 года представители СБУ сообщили, что Мусеев – агент ФСБ, который имел доступ к государственной тайне, собирал и передавал информацию российским кураторам. Однако задержать его не удалось – он сбежал в Россию.

"Цензор.НЕТ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля 2018 года Киевсовет утвердил проект постройки линии метрополитена до жилмассива Виноградарь. Речь идет о первой очереди стройки, которая предусматривает две новых станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

По предварительным оценкам, стоимость расширения "Сырецко-Печерской" линии обойдется в более чем 6 млрд гривен. Предполагается также, что строительные работы займут 36 месяцев.

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