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9 октября • обновлено в 18:32
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Харьков останется без работы: табачную фабрику Philip Morris закроют

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Сегодня компания Филип Моррис Украина (ФМУ) сообщила о готовности полностью прекратить производство в Украине и закрыть Харьковскую табачную фабрику. Это приведет к закрытию 1000 рабочих мест – работников фабрики и обслуживающих отделов. Причиной этого является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с коррупционными схемами, заставляющий табачные компании закрывать производство в Украине.

Харьков останется без работы: табачную фабрику Philip Morris закроют

Харьковская табачная фабрика Philip Morris

По этой же причине о планах закрыть свои фабрики в Украине заявили и другие табачные компании – British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco (IT). Поэтому, если законопроект №1049 вступит в действие, Украину покинут сразу четыре крупные международные компании.

Как закрытие фабрик "табачных гигантов" повлияет на экономику Украины

1. Более 4000 человек потеряют работу

Вышеназванные компании не первый год возглавляют рейтинги лучших работодателей Украины. Если они будут вынуждены закрыть свои производства в Украине, более четырех тысяч человек потеряют работу. Причем не просто работу, а именно те рабочие места, которые пока еще большая редкость в нашей стране – с официальным трудоустройством, достойной и полностью белой зарплатой, медицинским страхованием для работников и членов их семей, оплачиваемыми отпусками и больничными. Специалисты табачного производства, имеющие узкопрофильную специализацию, не смогут найти другую работу, поскольку других табачных производств в стране не останется.

2. Значительно пострадает государственный бюджет

4 из 10 крупнейших налогоплательщиков в Украине – это международные табачные компании, ведущие свой бизнес легально, "по-белому" и без теневых схем. В 2018 году эти производители в сумме заплатили 48 млрд гривен налогов в государственный бюджет. Существенная часть налогов также поступает в бюджеты городов, где расположены фабрики (Прилуки, Кременчуг, Харьков, Киев) и идет на обустройство городской инфраструктуры – дорог, парков, культурных объектов.

Харьков останется без работы: табачную фабрику Philip Morris закроют

3. Табачный рынок станет рынком подделок и контрабанды

Закон №1049 повышает обязательную наценку дистрибьюторов на сигареты и тем самым заставляет производителей поднять цены на 10-15 гривен за пачку. Причем эти деньги не попадут в бюджет. Они осядут в карманах посредников – потому что это не налог, а просто коррупционная схема для увеличения доходов розничных сетей, представители которых были избраны народными депутатами.

Поэтому, когда цены на качественные, сертифицированные и легальные сигареты вырастут на 10-15 грн, большинству курильщиков придется перейти на низкопробные подделки, изготовленные из непроверенного сырья и без соблюдения государственных стандартов безопасности.

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Место
Украина Харьков
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Булах Петр
Булах Петр
Зі святом вас, фани ЗЕ. Хай вам щастить. А ви думали, як в кіно- на велосипеді буде їздити та відрубуватиме корупціонерам руки? Ну-ну. Короче: недовго музика іграла, недовго..... Далі буде веселіше.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Отлично!
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Фомин Андрей
Фомин Андрей
После того как покурил CAMEL в Турции, уже не могу курить сигареты Украинские. Они из дерьма их делают. Гнать их надо с Украины
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