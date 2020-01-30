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30 января • обновлено в 17:46
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"Хакеры уже взломали": власть Украины предупредили об опасности экономии

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Руководству Украины в сети указали на опасные последствия, к которым приводит желание экономить на критически важных для государства системах.

Показательный пример с распиаренной в Чехии онлайн-системой, которую за 2 дня бесплатно создали волонтеры, привел в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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"Вы наверное читали в интернете сотни постов и новостей о том, как в Чехии волонтеры за 2 дня бесплатно разработали онлайн-систему продажи платных разрешений на пользование междугородними трассами в Чехии, на которую экс-министр транспорта хотел потратить 16 миллионов евро. Там даже министра заставили после этого освободиться. Так вот тот сайт хакеры уже взломали, все данные пользователей похищены. И неизвестно, какие еще закладки хакеры оставили на том сайте", – написал Компаниец.

Напомним, новое правительство Украины время от времени предлагает отказаться от якобы устаревших систем, в том числе и связанных с госбезопасностью, в пользу "цифровых" разработок. При этом главный акцент чиновники делают на миллионах гривен, которые при этом потенциально можно сэкономить.

"Хакеры уже взломали": власть Украины предупредили об опасности экономии

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.

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Автор
Андрей Довгань
Персона
Владимир Компаниец
Место
Чехия
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