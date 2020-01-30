"Хакеры уже взломали": власть Украины предупредили об опасности экономии

Руководству Украины в сети указали на опасные последствия, к которым приводит желание экономить на критически важных для государства системах.

Показательный пример с распиаренной в Чехии онлайн-системой, которую за 2 дня бесплатно создали волонтеры, привел в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Вы наверное читали в интернете сотни постов и новостей о том, как в Чехии волонтеры за 2 дня бесплатно разработали онлайн-систему продажи платных разрешений на пользование междугородними трассами в Чехии, на которую экс-министр транспорта хотел потратить 16 миллионов евро. Там даже министра заставили после этого освободиться. Так вот тот сайт хакеры уже взломали, все данные пользователей похищены. И неизвестно, какие еще закладки хакеры оставили на том сайте", – написал Компаниец.

Напомним, новое правительство Украины время от времени предлагает отказаться от якобы устаревших систем, в том числе и связанных с госбезопасностью, в пользу "цифровых" разработок. При этом главный акцент чиновники делают на миллионах гривен, которые при этом потенциально можно сэкономить.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.

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