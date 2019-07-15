Хакеры и США ударили по биткоину: аналитики ждут падения

Курс биткоина после максимума в $13 тысяч в конце июня уже вскоре может упасть до $10 тысяч.

Главные причины – давление на криптовалюту Facebook со стороны регулятора в США и атака хакеров на биржу криптовалют в Японию. Об этом OBOZREVATEL заявили аналитики Forex Club. "Давление на криптовалюту Libra приведет к дальнейшему снижению курсов основных цифровых активов. Биткоин может подешеветь до $10 000, Ethereum – до $195, XRP – до $0,3, Litecoin – до $85", – прогнозируют экперты.

На фоне этих известий курс биткоин по состоянию на 15 июля, по данным Libertex, снизился на 6,7% – до $10 142, при капитализации $181,9 млрд. Ethereum подешевел на 9,4% – до $220,6. Общая капитализация рынка криптовалют достигла $276,5 млрд.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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