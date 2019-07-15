Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Хакеры и США ударили по биткоину: аналитики ждут падения

970 Читать материал на украинском

Курс биткоина после максимума в $13 тысяч в конце июня уже вскоре может упасть до $10 тысяч.

Главные причины – давление на криптовалюту Facebook со стороны регулятора в США и атака хакеров на биржу криптовалют в Японию. Об этом OBOZREVATEL заявили аналитики Forex Club. "Давление на криптовалюту Libra приведет к дальнейшему снижению курсов основных цифровых активов. Биткоин может подешеветь до $10 000, Ethereum – до $195, XRP – до $0,3, Litecoin – до $85", – прогнозируют экперты.

Хакеры и США ударили по биткоину: аналитики ждут падения

Новости
Биткоин рухнул ниже $10 тысяч: что происходит на рынке криптовалют

На фоне этих известий курс биткоин по состоянию на 15 июля, по данным Libertex, снизился на 6,7% – до $10 142, при капитализации $181,9 млрд. Ethereum подешевел на 9,4% – до $220,6. Общая капитализация рынка криптовалют достигла $276,5 млрд.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Теги
курс валют криптовалюта биткоин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel