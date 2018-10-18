Хакерский скандал с ГРУ: в ЕС приняли важное решение по санкциям

Страны Евросоюза решили разработать санкции против России в ответ на кибератаки.

"Следует продолжать работу над возможностями реагирования и предотвращения кибератак посредством ограничительных мер со стороны ЕС. Для того, чтобы повысить устойчивость ЕС к кибератакам, обсуждение предложений по усилению кибербезопасности должны пройти при нынешнем составе Европарламента", - сказано в коммюнике по итогам саммита ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в ЕС намерены добиваться укрепления кибербезопасности для противодействия хакерским угрозам, защиты демократических ценностей, борьбы с радикальными движениями и терроризмом и сотрудничества между странами в вопросах безопасности.

"ЕС будет дальше укреплять механизмы сдерживания и противодействия гибридным, кибернетическим, химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам", - говорится в документе.

Лидеры европейских стран осудили атаку на базы данных Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как говорится в коммюнике, подобные инциденты укрепляют решимость ЕС бороться против враждебной активности сетей иностранных разведок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года Нидерланды выслали из страны четырех россиян, планировавших совершить кибератаку на ОЗХО. По данным расследователей, один из них прокололся из-за анкеты на сайте знакомств. В РФ резко ответили на хакерский скандал в Нидерландах.

Позже Министерство иностранных дел Великобритании обвинило ГРУ в организации кибератак по всему миру, в том числе, во взломе компьютеров Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того Министерство юстиции США выдвинуло такие же обвинения и выслало семерых сотрудников российского ГРУ. К реакции партнеров присоединилась Канада, а потом - Германия.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предупреждал, что страны Запада решат, как наказать РФ.