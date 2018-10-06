Хакерский скандал с ГРУ: в ЕС готовят новый удар по России

Правительства Германии и Великобритании рассматривают введение новых санкций против России из-за массовых хакерских атак, в которых обвиняют Главное управление Генштаба Минобороны РФ.

"Мы должны быть готовы принять меры сами по себе или, желательно, вместе со всеми союзниками", - сказал британский министр Дэвид Лидингтон, передает Bloomberg.

В свою очередь, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт уточнил, что Берлин обсуждает с европейскими партнерами дополнительные санкции против России.

В агентстве добавили, что подобные комментарии сигнализируют об увеличении напряженности в отношениях с Кремлем.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Нидерландов выслали по обвинению в планировании кибератак на ОЗХО четверых россиян. В РФ резко ответили по этому поводу.

Позже Министерство иностранных дел Великобритании обвинило ГРУ в организации кибератак по всему миру, в том числе, во взломе компьютеров Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того Министерство юстиции США выдвинуло такие же обвинения и выслало семерых сотрудников российского ГРУ. К реакции партнеров присоединилась 4 октября Канада, а не следующий день - Германия.