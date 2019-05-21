"Грязная" нефть Путина: "Укртранснафта" заявила о прорыве 

"Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на станции "Мозырь" (Беларусь) для ее дальнейшей транспортировки в направлении европейских потребителей.

Таким образом поставка "черного золота" возобновилась, а проблема с "грязной нефтью" России окончательно решена. Об этом сообщили в пресс-службе "Укртранснафты". "Готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). Соответственно по состоянию на 10:38 (кв) "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", – говорится в сообщении компании.

Нефть из России

Новости Мировые цены на нефть пошли вверх

Ранее в Беларуси заявили, что назовут сумму ущерба от поступления загрязненной российской нефти в нефтепровод "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов. "За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает", – сообщил лидер Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно также, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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