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22 января • обновлено в 18:00
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Грязная нефть Путина: в Украине назвали сумму полученных компенсаций

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Компания "Укртранснафта" за ущерб от попадания российской грязной нефти получила от российской "Транснефти" 4,3 млн евро компенсации.

В данный момент вся "грязная" нефть уже вытеснена, заявили в пресс-службе "Укртранснафти". "На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода "Дружба" ПАО "Транснефть" резервировала производственные мощности Укртранснафты и уплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4336,2 тыс. евро компенсации", – сказано в сообщении.

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Грязная нефть

Грязная нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укртранснафта" сообщила, что получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за транзит нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

22 апреля Беларусь ограничила транзит нефти из России в другие страны, а 23 апреля приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за получения некачественного сырья.

В то же время стало известно, что "грязная нефть" уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского союза.

В российской нефти обнаружили повышенное содержание органических хлоридов, в десятки раз превышающее предельно допустимые значения.

Некондиционная нефть попала и в украинские трубопроводы. 25 апреля компания "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". Работа трубопровода "Дружба" была восстановлена лишь 1 июля.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
Укртранснефть нефть
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