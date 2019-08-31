Грязная нефть: в Беларуси придумали, как наказать Россию

Россия компенсировала Беларуси часть потерь от некачественной российской нефти. Вдобавок РФ наказали повышением пошлин.

Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в интервью БЕЛТА.

"Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси – стоимость 1,2 млн тонн загрязненной нефти – компенсированы. Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%", – рассказал Андрей Рыбаков.

Вместе с тем остается открытым вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ от переработки загрязненной нефти.

"Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения", – отметил глава "Белнефтехима".

Мозырский НПЗ пострадал от грязной российской нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа стало известно, что Украина получила частичную компенсацию ущерба от грязной нефти, которую Россия подавала по нефтепроводу "Дружба".

Ранее "Укртранснафта" сообщила, что получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за транзит нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

22 апреля Беларусь ограничила транзит нефти из России в другие страны, а 23 апреля приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за получения некачественного сырья.

В то же время стало известно, что "грязная нефть" уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского союза.

В российской нефти обнаружили повышенное содержание органических хлоридов, в десятки раз превышающее предельно допустимые значения.

Некондиционная нефть попала и в украинские трубопроводы. 25 апреля компания "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". Работа трубопровода "Дружба" была восстановлена лишь 1 июля.

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