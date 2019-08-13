Грязная нефть Путина: Россия заплатила Украине круглую сумму

Украина получила частичную компенсацию ущерба от грязной нефти, которую Россия подавала по нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщили в компании "Укртранснафта" на странице в Facebook во вторник, 13 августа.

"На данный момент АО "Укртранснафта" получило от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,9 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба". Это, в частности, уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле-мае", – говорят в "Укртранснафте".

Там добавили, что после 21 мая, когда Россия возобновила подачу нефти, новых случаев подачи грязного сырья не фиксировали.

"Транснефть" выплатила Украине компенсации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укртранснафта" сообщила, что получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за транзит нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

22 апреля Беларусь ограничила транзит нефти из России в другие страны, а 23 апреля приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за получения некачественного сырья.

В то же время стало известно, что "грязная нефть" уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского союза.

В российской нефти обнаружили повышенное содержание органических хлоридов, в десятки раз превышающее предельно допустимые значения.

Некондиционная нефть попала и в украинские трубопроводы. 25 апреля компания "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". Работа трубопровода "Дружба" была восстановлена лишь 1 июля.

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