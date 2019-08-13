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Грязная нефть Путина: Россия заплатила Украине круглую сумму

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Украина получила частичную компенсацию ущерба от грязной нефти, которую Россия подавала по нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщили в компании "Укртранснафта" на странице в Facebook во вторник, 13 августа.

"На данный момент АО "Укртранснафта" получило от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,9 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба". Это, в частности, уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле-мае", – говорят в "Укртранснафте".

Там добавили, что после 21 мая, когда Россия возобновила подачу нефти, новых случаев подачи грязного сырья не фиксировали.

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"Транснефть" выплатила Украине компенсации

"Транснефть" выплатила Украине компенсации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укртранснафта" сообщила, что получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за транзит нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

22 апреля Беларусь ограничила транзит нефти из России в другие страны, а 23 апреля приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за получения некачественного сырья.

В то же время стало известно, что "грязная нефть" уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского союза.

В российской нефти обнаружили повышенное содержание органических хлоридов, в десятки раз превышающее предельно допустимые значения.

Некондиционная нефть попала и в украинские трубопроводы. 25 апреля компания "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". Работа трубопровода "Дружба" была восстановлена лишь 1 июля.

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Место
Украина
Теги
нефть "Укртранснафта"
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