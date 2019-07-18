В России разгорелся новый скандал с грязной нефтью: вскрылась подлость

В России планируют избавляться от миллионов тонн загрязненной нефти, подмешивая ее в международный нефтепровод "Дружба".

О таких намерениях компании "Транснефть", которая управляет российским участком "Дружбы", со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters. Так в России собираются очистить свои нефтепроводы от хлорорганических примесей.

Во вторник, 16 июля, в Минэнерго РФ на совещании так и не смогли договориться, что делать с "грязной" нефтью.

"На совещании "Транснефть" предложила компаниям схему постепенного подмешивания некондиционной нефти в чистый поток, что приведёт к росту уровня содержания хлорорганики до 5 ppm (единица измерения количества примесей, - Ред.) с примерно 1 ppm сейчас в Приморске и Новороссийске, 3,5 ppm - в Усть-Луге", - сообщили Reuters сразу четыре источника.

Допустимое содержание органических хлоридов в нефти не должно превышать 6 ppm.

Подмешивать грязное сырьё "Транснефть" планирует с 22 июля, что может привести к изменению качества нефти Urals, предназначенной для экспорта.

Грязная нефть снова пойдет на экспорт

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года разразился скандал, когда в российской нефти, которая через Беларусь перекачивалась в Европу, обнаружили хлорорганические примеси. Из-за них из строя выходило нефтеперерабатывающее оборудование. По примерным оценкам, в Российских нефтепроводах остается от 1 до 3 миллионов тонн нефти с коррозионно-опасными и ядовитыми хлоридами.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

20 июня на участке трубопровода "Дружба", который идет из Беларуси в Польшу, было вновь зафиксировано загрязнение российской нефти.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram