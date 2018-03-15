Гройсман объявил массовый аудит качества дорог

Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал аудит качества дорог и призвал привлечь к ответственности те подрядные организации, которые в свое время некачественно выполнили дорожные работы.

"Ожидаю срочный план проверки и решение о создании контрольных групп для проверки дорог. Все ошибки должны проходить за счет подрядных организаций, которые некачественно выполнили свою работу", - заявил Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Глава КМУ требует проверку качества дорог, построенных в 2017 году.

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Также он высказался за быстрое внедрение нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы "500-500-1000".

Напомним, в 2017 году в Украине было реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог.

Программа "500-500-1000" – своеобразный план строительства 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1000 наземных пешеходных переходов на дорогах Украины. Дорожный бюджет 2017 года превысил 30 млрд грн.

Как писал "Обозреватель", чинить дороги в Украине позвали ведущий европейский концерн.