Гройсман обратился к Кабмину и предложил план выхода из кризиса

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман обратился к правительству с требованием представить план восстановления экономики и взять за основу опыт Винницы.

Видеообращение политик опубликовал на своей странице в Facebook. Он отметил, что лично присоединился к разработке программы в Виннице. "Обязанность государства – принять все необходимые решения, чтобы поддержать людей, экономику и здоровье. К сожалению за несколько месяцев карантина Правительство не положило на стол четкий план действий по поддержке людей и национальной экономики", – пояснил экс-премьер.

Как отметил политик, программа должна состоять из трех основных частей. Первая – система здравоохранения, где четко определяется перечень вопросов защиты медиков, надлежащего финансирования зарплат, закупки лекарств, оборудования. "Ни для кого не секрет, что осенью мы можем ожидать вторую волну коронавируса. И должны использовать это "золотое" время, чтобы хорошо подготовиться и быть готовыми", – отметил Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман Зеркало недели

Блок номер два – социальная защита. "Миллионы людей в результате карантина потеряли работу, и не просто работу, а средства к существованию. У них просто нет денег. Поэтому я предлагал правительству – принять решение и оказать поддержку на уровне минимальной зарплаты на период карантина. Этого так и не было сделано. Зато в Виннице утверждена программа, которая поддерживает социально незащищенные слои населения и пенсионеров", – добавил политик.

Блок номер три – восстановление экономики и защиту предпринимательства. Как подчеркнул Владимир Гройсман, речь о временном освобождении предпринимателей от уплаты налогов на период карантина, о стимулировании кредитования под ноль процентов, в том числе, за счет средств местных бюджетов.

"На каждое рабочее место будет целевая дотация 1000 грн, что равно уплате ЕСВ. Это конкретная помощь тем, кто хочет восстановить работу своих предприятий и сохранить коллективы", – пояснил Владимир Гройсман.

Он уверен, что решения, принятые на уровне Винницы, надо вынести на уровень государства. "Правительство должно принять программу, поддержать людей. Это не просто требование, это обязанность правительства в такое сложное время, – сказал Владимир Гройсман. – Никто не имеет права сегодня терять время. Принимайте решения, поддержите людей, поддержите экономику и поддержите государство".

Как сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к новым условиям – мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.