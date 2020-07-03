Гривня остановила падение: обновлен курс на межбанке

На третий день после сообщения об отставке главы НБУ Якова Смолия гривня остановила падение и валюта на межбанке начала дешеветь.

Об этом свидетельствую данные торгов по состоянию на 12.24 в пятницу, 3 июля.

Курс валют на межбанке в Украине minfin.com.ua

Курс валют на межбанке

Доллар:

покупка: 27,18 грн (-3 коп);

продажа: 27,20 грн (-2 коп);

Евро:

покупка: 30,53 грн (-15 коп);

продажа: 30,55 грн (-16 коп).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на межбанковских торгах стоимость доллара в четверг, 2 июня, выросла на 32 копейки, а евро – на 52 копейки. Это произошло на фоне отставки главы НБУ Якова Смолия.

Официальный курс доллара в пятницу, 3 июля, вырос на 41 копейку и установился на отметке 27,18 грн. Таким образом валютный рынок отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия. Евро при этом вырос на 66 копеек за сутки – до 30,65 грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.