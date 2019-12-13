Гривня может ослабеть: в Минэкономики дали прогноз на начало 2020 года

В Министерстве экономики ожидают, что в начале 2020 года в Украине может ослабеть гривна и вырасти инфляция.

При этом до конца 2019 года деньги будут обесцениваться медленнее, чем ожидалось. Об этом сказано в отчете об инфляции за ноябрь 2019 года, опубликованном на сайте Минэкономики.

"В течение I квартала 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни", – сказано в прогнозе.

Риском для национальной валюты называют возможное прекращение транзита российского газа. Это может отразиться на обменном курсе гривни. Также украинской экономике может навредить рост цен на нефть из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

Курс доллара в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Национальный банк Украины в пятницу, 13 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,56 грн/$. Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!